林麗棠死因研訊月底裁決　校長反指老師們「人多蝦人少」

天水圍東華三院李東海小學中文科女教師林麗棠的死因研訊，今（11日）踏入第8日，時任校長羅婉儀結案陳詞時，再次否認老師的指控，質疑大部份作供的老師都是死者的好友，更形容自己寡不敵眾，被「人多蝦人少」，強調自己一直盡心盡力履行校長職責。死因裁判官將案押後至1月29日裁決。

羅婉儀陳詞時承認自己說話大聲，說話直接，但強調沒有欺凌或辱罵同事，而所謂的責罵，不過是工作上的批評和指導。羅認為老師未習慣其管治方法，或因晉升及工作壓力等個人原因，才給她較低分數。此外，羅稱不知道死者的抑鬱症是如此嚴重，否則必定會尋求協助，或找死者傾談。

羅又直言，庭上眾老師的供詞及指控與事實不符，又質疑出庭作供的只是學校中少數老師，部份更是死者好友。羅更進一步指自己寡不敵眾，「未必係以上壓下，可以係以下壓上，人多蝦人少」，形容自己盡心盡力履行校長職務，卻被詆毀、污名化，甚至物化成一隻狼，指法庭不能忽視她的申辯。

教協代表律師則指，沒有任何佐證支持老師誣衊羅婉儀的說法，又指透過今次聆訊，是非曲直誰對誰錯應已清楚呈現，又相信今次事件或只是教育界的冰山一角。東華三育教育部代表律師則指，希望今次事件可以讓人反省，舌頭可以是最鋒利的武器，每個人對自己的言行應加倍警覺。