欠華懋慈善基金2800萬訟費　陳振聰反對破產呈請押後審

因偽造和使用虛假已故華懋集團主席龔如心2006年遺囑、目前仍在監獄服刑的商人陳振聰，去年9月被華懋慈善基金(下稱「基金」)入稟高等法院呈請將他破產。案件今（11日）於高院再訊，庭上透露陳振聰拖欠基金的款項約為2800萬港元，涉及遺囑官司在原訟庭及上訴庭的訟費。基金一方要求法庭即日頒下破產令，惟法官吳嘉輝決定擇日才正式聽取雙方的實質論據，有關聆訊預計需時3小時，暫未有確實排期。

陳振聰今日無到庭並由大狀劉安國代表，庭上披露，陳於上月底已呈交誓章反對破產呈請，而他的唯一理據是基金當年不法籌集資金打官司，令他坐冤獄，他又重申自己並非無能力還款。基金一方今日申請在6星期內存入誓章作出回應，獲法庭批准。

據了解，高院於2010年裁定陳手持的遺囑是偽造，他在有關官司拖欠基金在原訟庭及上訴庭約5000萬港元的訟費，扣除他已繳付的部分訟費，他尚欠基金約2800萬港元。現已在赤柱監獄服刑7年的他，預計於今年7月3日刑滿出獄。破產管理署的代表確認，陳將獲豁免毋須出席稍後破產呈請的聆訊。