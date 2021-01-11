立會大樓加強保安　裝設約60個閉路電視　覆蓋出入口及死角位

因應立法會大樓於前年反修例示威中受衝擊，立法會已陸續加強大樓保安。立法會行政管理委員會今日(11日)召開閉門會議，據了解會上討論根據保安顧問建議，在大樓內加裝約50至60多個閉路電視，而加裝位置主要覆蓋大樓進出口及「死角位」，同時亦將相關系統全面提升至數碼化。

據了解，因2018年前議員許智峯搶手機一事，發現大樓內部分地方屬「死角位」，導致當時未能拍攝事發情況，故今次一併更換及加裝閉路電視，再加上現時加強立法機構的保安已是大趨勢，如德國及法國等多國國會都表明需要增加保障。

另外，據悉會上亦有討論立法會餐廳營運商合約問題。根據資料顯示，現時餐廳可營運至今年7月，行管會原訂需要就新營運商進行招標工作，惟因市道變差，加上早前民主派議員總辭，及立法會職員在家工作，相信餐廳的生意會大受影響，增加招標工作的困難，故行管會計劃延遲相關工作，希望可與現時營運商延長合約1年，而對方亦提出要求縮短營業時間。

至於因2016年立法會宣誓風波被取消議員資格的梁頌恆，拖欠立法會93萬港元已發放酬金，高等法院早前已接納行管會提出的呈請頒令其破產。據了解會上未有討論有關事項，身兼行管會主席的立法會主席梁君彥會後表示沒有回應。