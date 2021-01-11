稱不知水喉焊料有含鉛不含鉛之分　兩工程商否認作假證

2015年多條屋邨被揭發食水含鉛量超標，政府成立調查委員會，但其中一間三判商的兩名東主涉嫌在會上作假證，他們否認在宣誓下作假證供及欺詐兩罪，案件今（11日）在區院開審。控方指兩被告承接工程後，曾親自向總承建商品質監控員提供無鉛焊料的樣板及資料，並曾用無鉛焊料作示範安裝，惟他在調查委員會聆訊中，訛稱不知道焊接水管的焊料有無鉛及含鉛之分。

兩被告分別為莫海光(61歲)及蕭健煌(57歲)，俱報稱是地盤工人。他們分別被控一項宣誓下作假證供罪，控罪指兩人於2015年12月3至4日，在食水含鉛超標調查委員會中，宣誓為證人下，故意作虛假關鍵性陳述。他們另被控欺詐有利建築有限公司，莫訛稱只會於牛頭角下邨及石硤尾邨的水喉工程用無鉛焊料，而蕭就訛稱只會於彩福邨的工程中用無鉛焊料。

控方開案陳詞指，有利建築有限公司為有關公屋工程項目的總承建商，分別透過集團子公司聘請兩名被告的公司承接水喉工程項目，其中莫涉及5條屋邨，而蕭則涉及1條屋邨。控方指兩名被告曾獲告知要跟從房委會的要求及使用獲批核的錫線，二人亦親自向總承建商的職員提交無鉛焊料、錫線等資料。

到2015年爆出屋邨鉛水事件後，兩被告於政府成立調查委員會聆訊中宣誓為證人，惟二人卻供稱，不知道有含鉛及無鉛兩類焊料，亦不知道涉案屋邨只能使用無鉛焊料等。