司法機構去年首9個月處理4700宗投訴　比前年激增12倍

司法機構年報顯示截至去年9月30日，在已處理了的4700宗投訴，有關投訴數字較前年激增近12倍，雖然當中逾9成屬針對同一宗案件的投訴，惟撇除有關投訴，去年首9個月的投訴數字仍較前年全年的368宗增逾10%，並與過往數據相比，有攀升趨勢。

翻查紀錄，司法機構2018年的全年總投訴數字為121宗，而2019年的總投訴數字則為368宗，至去年首9個月的投訴數字是4700宗。

據司法機構2020年報顯示，在4700宗投訴中，有4286宗投訴、即超過90%都是針對同一宗案件，投訴一名區域法院法官判刑理由書的評論，給人有所偏頗的觀感，而有關投訴數字亦是前年全年的接近13倍。

此外，其他法官及司法人員行為的投訴個案中，8宗是與法庭內的態度及行為方面有關、127宗是與在法庭進行實際法律程序時的處理手法有關、1宗是與法庭工作沒有直接關係的行為有關，以及5宗是與涉及多於一種類別有關。

年報指，終審法院首席法官審視後，認為投訴獲證明部分屬實，翻查資料，時任區域法院法官郭偉健去年就將軍澳連儂牆斬人案判刑時評論反修例事件，終院前任首席法官馬道立其後發聲明，判刑理由書可能給人偏頗觀感，暫停郭偉健審理涉及類似政治背景的案件。

郭官於去年4月處理將軍澳「連儂牆」行人隧道斬人案的判刑時，形容斬人的被告「情操高尚」，其言論引起極大的社會爭議。