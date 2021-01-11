澳洲避風港計劃約3000港人受惠　參議員倡納入BNO持有人

澳洲去年7月因應香港實施《港區國安法》而公布「避風港」簽證計劃，數據顯示政策推行半年以來約3,000名香港人獲延長簽證。有澳洲政黨及國會議員促請政府向所有身處澳洲的香港人，批出永久居留簽證，並把持英國國民（海外）護照（BNO）的港人列為合資格申請人。

澳洲政府宣布，允許持有畢業或臨時技術簽證的港人簽證有效期額外延長5年，他們在3年或5年後可申請永久居留，估計有1萬人合資格申請。英國《衞報》周日（10日）引述澳洲內政部數據報道，避風港計劃實施後有2,584名港人獲延長簽證，另有586人申請了商業創新及投資簽證。

內政部表示，部門正優先處理商業創新和投資簽證的申請，並會最優先處理重大投資者類別的申請，配額並非按國籍分配。

而對香港近日有55名泛民人士涉違國安法被捕，有澳洲議員促請政府增加收容香港的政治難民，在野綠黨提出向所有已身在澳洲的港人給予永久居留簽證。獨立參議員帕特里克（Rex Patrick）呼籲莫里森政府要在新冠疫肺炎情後盡快放寬移民條件，讓更多港人移居澳洲，並把受惠範圍擴大至持BNO港人和依靠他們的親人。