新春黃大仙上頭炷香車公廟求籤　恐遭煞停

受新冠肺炎疫情影響，政府日前宣布取消原定下月舉行的年宵市場及新春市場，以減少人群聚集。兩項農曆新年的傳統活動臨時取消，令人關注年卅晚的黃大仙祠上頭炷香活動，以及年初二鄉議局到沙田車公廟求籤活動是否仍能照常舉行。有鄉事派人士指，政府本星期內會開會商討相關活動的具體安排。

有消息指，考慮到若有大批市民於新措期間到場廟宇參拜，可能會增加新冠病毒傳播風險，因此當局會就年卅晚的黃大仙祠上頭炷香活動，以及年初二鄉議局到沙田車公廟求籤活動，探討不同處理方案，當中不排除進行網上求籤。東網正向民政事務局及華人廟宇委員會查詢事件。

管理黃大仙祠的嗇色園發言人表示，因應疫情嚴峻，園方曾考慮過取消今年年三十晚的市民上頭炷香活動，但現時仍未有最終決定，暫時仍按照該活動如常舉行的方向做準備，包括相關防疫措施、市民上香安排和人流管制等。發言人指，園方會於下月初作最終決定，該活動是否能如常舉行需視乎當時疫情發展和政府的防疫措施而定。

沙田鄉委會主席莫錦貴表示，鄉議會就年初二的求籤活動有不同方案，本星期內將與政府開會商討，稍後會公布細節。沙田區議會主席程張迎則認為，每逢農曆新年都有大批市民到沙田車公廟參拜，祈福轉運，他希望政府今年即使實施人流管制，亦開放車公廟予善信參拜。