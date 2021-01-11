政府部署接種疫苗　60%受訪者盼與內地通關

新冠肺炎疫情持續，各國開始接種新冠疫苗。有政黨今（11日）公布市民對接種疫苗的意見問卷調查結果。結果顯示，近90%受訪者表示自願接種疫苗，自願接種的受訪者中，60%希望透過接種疫苗可以與內地恢復通關。有議員認為市民對疫苗的接受程度高，促政府盡快提供全民接種疫苗的全盤計劃。

民建聯於本月4至8日以實體及網上問卷形式，共收集了4462名市民對接種疫苗的最新看法，88.8%受訪者表示自願接種疫苗，11.3%受訪者則不會；自願接種疫苗的受訪者當中，60.5%希望可以接種後和內地通關，其中83.5%的受訪者則選擇接種中國科興疫苗。另外，64.8%的受訪者同意政府津貼5000港元讓市民接種新冠疫苗。

議員梁志祥相信政府在為全民接種疫苗上將面臨極大挑戰，希望政府能作好準備及監督，不希望出現意外而需動用到補償基金。梁又建議政府應優先讓長者、醫護人員及公務員接種疫苗，讓公務員盡早有抗體，為市民提供公共服務。

議員周浩鼎則指受訪者希望接種疫苗的意願明確，促政府盡快提供全民接種疫苗的計劃及細節，並為市民提供誘因，例如提供現金津貼5000港元，及讓接種疫苗的市民往返內地可獲免14天隔離的措施安排。該黨社區主任莊展銘指，疫情已維持1年，市民對政府抗疫表現表示失望，批評政府不能只把清零當成口號，希望疫苗能解決每日新增的感染個案。