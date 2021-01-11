癱瘓機場期間用雷射筆照警　輕度智障男襲警罪成還押

2019年8月13日示威者癱瘓香港機場期間，一名男子被指先後用雷射筆照兩名警務人員的眼睛，他否認兩項襲警罪和一項管有攻擊性武器罪。案件經過審訊後，裁判官香淑嫻今天（11日）在沙田法院裁定被告一項襲警及一項管有攻擊性武器罪成，餘下一項襲警罪則不成立。由於辯方指被告有精神問題和輕度智障，法官下令索取精神科、心理學及背景報告，被告要還押至1月25日等候判刑。

裁判官信納涉事警員的證供，反指被告區得福(27歲)的證供不合情理及不合邏輯。被告聲稱看見有人在機場用雷射筆照射物件，他因貪玩，遂帶雷射筆到機場照射建築物，但裁判官質疑指，被告於當日早上已在機場，何以得知他人會帶雷射筆到機場照射物件及需要用雷射筆照明？

裁判官表示，法庭明白到被告的智商只有73，但他能夠獨自到機場，也可自行乘車，他是知道對錯，而他的表現亦與常人無異。裁判官裁定被告有意圖用雷射筆照射走近他的警員，故裁定他一項襲警及一項管有攻擊性武器罪成。就另一項襲警罪，裁判官指，涉事的警長在警車上遭雷射筆照射，但該警長未能確認照射的光線是由被告的雷射筆發出，故裁定該罪不成立。