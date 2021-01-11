薄扶林32條百年歷史引水道只剩一半　文物保育師促評級

深水埗主教山配水庫戰前食水減壓缸，早前因其古羅馬式建築遭清拆而備受社會關注。社會各界關注文物發展，近日有區議員發現位於薄扶林行山熱點附近，有32條百年歷史的引水道，部分因附近瑪麗醫院及香港大學進行工程而受到破壞，只有16條引水道完整無缺，議員已去信水務署及古物古蹟辦事處要求保育。

有南區區議員指，薄扶林水塘一帶原有32個引水道，原用作連接薄扶林水庫的食水至中西區和灣仔一帶，但現時只有16條引水道保持完整面貌，其中10至17號引水道在瑪麗醫院擴建時已失去，目前只有9號引水道被列為二級歷史建築。他認爲若不及時為引水道保育，擔心剩餘的引水道同樣會消失，或受到山泥傾瀉破壞等。

文物建築保育師徐聖傑昨日（10日）曾到訪現場，他表示由龍虎山至瑪麗醫院的引水道仍保存完整，而引水道極具建築特色，其頂部是一塊塊麻石石板，相信是避免水源受污染。他對於只有近瑪麗醫院的引水道評為二級歷史建築感到詫異，認爲應該為其餘引水道評級。他亦批評早前主教山事件並非「掛萬漏一」，而是政府未有重視水務工程歷史。