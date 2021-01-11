政府倡再注資5億元予創新及創業基金　議員促加強基層支援

由於自2013年獲撥款5億港元成立的「社會創新及創業發展基金」承擔額已達逾90%，政府再向立法會建議為基金注資5億港元，以便繼續透過基金推動社會創新及創業，料基金可繼續運作至2026年。資訊科技廣播事務委員會今日(11日)開會討論，獲得大部分委員支持，有委員關注政府在疫情下，如何運用基金協助基層市民應對現時生活問題。

議員葛珮帆關注在疫情下，不少基層市民面對失業問題，令生活大受打擊，希望局方可加強「食物銀行」的支援。她又指，現時不少學校停課，學童需在家上課，詢問有關基金如何協助基層及少數族裔學生在家學習。

創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻表示，去年中留意到市民受疫情影響而「手停口停」，當時已額外撥出更多資源予食物配對平台，有關機構亦另外籌得捐款，合共獲得約2,000萬港元資金，從而獲得更多食物資源派發有需要人士，局方現時亦正檢視協助基層學童在家學習的措施。

議員田北辰表示，現時長者有手機在手亦不懂使用，建議政府增加資源聘請年輕人在地區擔任導師，免費到社區中心教導長者使用電子產品，同時解決青年失業及長者學習智能科技問題。蔡淑嫻表示，局方正構想「樂齡科技平台」作為基金第2個旗艦項目，惟因未獲注資而未開始推行。她指局方正考慮推出長者輔助生活計劃，而田的建議亦在考慮中，目標在今年下半年可收集機構提交的建議。