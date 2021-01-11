不滿保就業肥上瘦下忽視基層員工　美容推拿業促允復工

新冠肺炎疫情至今將近1年，不少行業生計大受影響，包括美容、推拿等服務業。香港美容健體專業人員總會聯同香港推拿理療專業人員總會，今日(11日)召開記者會，批評港府抗疫不力、漠視行業訴求「一刀切」收緊防疫措施、支援措施忽視基層員工「肥上瘦下」，促請當局針對行業性質推出相關防疫指引，盡快讓業界復工，並向業界發放為期6個月、每月上限9,000港元的現金津貼等。

香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳表示，美容業一直配合港府的防疫措施，惟結果仍被勒令停業，基層員工未有得到政府支援，被迫放無薪假。許更透露收到會員通知，有大型連鎖集團以醫學美容的形式繼續營業，形容該集團「走法律罅」，聘請醫生作為顧問，要求員工裝作護士，熟背回應問題的方法，以應付顧客及警察巡查，員工為保飯碗無奈成為另類「黑工」。她續斥，員工遭僱主壓榨，惟「保就業」計劃下員工因無薪假未能受惠，變相只淪為津貼僱主交租的措施。

香港推拿理療專業人員總會理事長陳旭華亦批評港府停業指引「大細超」，指美容、推拿行業未有大型爆發，卻被迫停業。他續指，行業大部分屬自僱人士，疫情下手停口停，但「保就業」計劃對自僱人士申請要求苛刻，必須有指定日期前的強積金户口才可申請，認為是漠視行業特性，而業界在疫情下已有90%店舖「捱不住」倒閉。

他們促請港府做事「公道」，若要以停業為防疫手段，理應「全世界」停工以達至「清零」，並建議針對行業性質推出相關防疫指引，令員工能復工；亦應為停工或減薪的工友提供為期6個月、每月上限9,000港元的現金津貼；同時亦須補漏拾遺，將抗疫基金覆蓋至沒有強積金户口的自僱人士，發放一次性7,500港元津貼；亦應立即研究失業援助金制度，以支持失業員工。