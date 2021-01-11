徐英偉稱區議會已失效　將適時公布檢討方案

今屆區議會上任以來一直與政府關係緊張，加上日前有55名民主派人士因去年民主派初選，涉觸犯《港區國安法》被捕，當中不乏現任區議員。立法會民政事務委員會今（11日）舉行政策簡報會，多名議員指區議員行為偏頗失職，質疑為何當局未有處理。民政事務局局長徐英偉直指區議會已經失效，將具體檢討區議會的工作，並適時公布處理方案。

議員何君堯指，既然徐亦認為區議會已經失效，但卻仍然容許區議員使用政府場地開會討論違反區議會條例的內容，而官員只會退場避席，批評當局處理手法被動，認為當局應主動限制區議員的會議。

議員梁志祥亦批評部分區議員違法，又將議員辦事處用作民主派初選的票站。議員周浩鼎亦指，部分區議員不務正業，更涉違反國安法，應盡早離開崗位，又認為政府應多諮詢分區委員會，不應單靠區議會作諮詢途徑。

徐英偉回應表示，他曾嘗試呼籲區議員跟從規矩辦事但不被理會，認為區議會已經失效，將具體檢討區議會的工作，並式時公布處理方案，又稱政府不會只諮詢單一機關。對於有區議員涉觸犯國安法，徐指國安署會負責執法，但民政事務局亦會依法辦事。