3男生涉元旦灣仔滙豐被毀案 僅一人罪成

3名學生被指去年元旦大遊行期間破壞灣仔滙豐銀行提款機中心，被控刑事損壞、管有工具作非法用途、抗拒在正當執行職務的警務人員罪。3人否認控罪，東區法院裁判官張志偉今日(11日)裁定次被告的刑事損壞及拒捕罪成，還押至今個月25日，等候索取背景及勞教中心報告後判刑；至於首被告的管有工具作非法用途罪，以及第三被告拒捕罪則不成立，2人獲當庭釋放。

3名被告依次為高號樺、黎柏璣及梁彥舜，案發時分別17、21及16歲。黎被控於2020年1月1日在灣仔軒尼詩道71-82號香港上海滙豐銀行提款機中心，非法破壞該處的木圍板；高被控同日同地管有爆破玻璃錘、鉗及板手；黎和梁分別被控抗拒警長C及警長D。

裁判官指，便衣警長C從次被告在木圍板上噴字開始便一直尾隨他，視線從沒離開過，直至聽到次被告叫示威者離開才表露身份，當時次被告拔足逃跑，能反證他有做過不法事情，故裁定次被告兩項罪名成立。

至於首被告的背囊在交由警員B保管期間，曾有一段時間不知去向，裁判官對於背囊及裏面的物品有否被非法干擾存疑。加上各項證據只能證明首被告從傘陣步出，並不能證明他有份破壞玻璃。另外，警長D在庭上提及自己多次向第三被告表露身份，但書面報告並無提及此事，其供詞的可信性成疑，故亦裁定第三被告罪名不成立。