黎智英刑恐記者案　學者：檢控過程荒誕離奇疑有保護傘

司法亂象頻生，律政司屢次「放生」壹傳媒黎智英更是遭炮轟多時。黎智英於2017年六四集會上，在維多利亞公園內涉嫌刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，整個過程有照片及片段攝錄作為佐證，惟黎最終獲裁定刑事恐嚇罪名不成立，而律政司其後在去年9月17日，即該案上訴限期的最後一天提出上訴，惟至今近4個月，有關上訴聆訊仍未有任何進展。學者及時事評論員齊轟，事件十分離奇，亦惹人質疑背後是否涉保護傘或後台包庇。

時事評論員陳雲生表示，黎智英刑恐東方記者案有片有相，表面證據簡單顯淺，案件卻近3年才將黎智英正式落案起訴，可謂不可思議，會令人感覺律政司蓄意拖延，目的是讓社會淡忘案件。而案件初時表面證供成立，後來又判不成立，上訴又一直拖延無果，引起社會不必要的猜測，如黎是否有保護傘或後台，破壞本港司法形象。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦指，案件提出上訴後至今毫無進展，十分離奇及荒誕，加上由案發至今時間太長，對受害人不利，律政司應加快上訴程序，不然會予人包庇黎智英，甚至有保護傘及後台的不良觀感。

事發後，東方和受害記者先後17度去信質詢律政司要求交代，期間律政司3度違反服務承諾，超出期限始作回應。而律政司所謂的回覆，大部分內容大同小異、廢話連篇，完全無認真作正面回應。至去年2月律政司才正式落案起訴黎，案件初時表證成立，惟法院最終裁定黎刑事恐嚇罪名不成立，黎再獲放生，至案件上訴期限屆滿，拖足3年3個月。