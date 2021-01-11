冷血漢鯉魚門踢狗惹眾怒　事隔3日落網

網上自前日(9日)開始流傳一段影片，攝下鯉魚門三家村有男子懷疑虐畜，起腳踢向村內一隻唐狗，令捱踢狗隻痛楚慘叫。片段引起網民嘩然，齊聲口誅筆伐該名冷血踢狗男。觀塘警區重案組主動調查案件，同時亦接獲大量熱心市民提供資料，經深入調查後，成功鎖定片中男子身份，今日(11日)在屯門區拘捕一名姓廖（59歲）男子，他現正被扣留調查，警方正了解他的犯案動機。

觀塘警區重案組任婉彤高級督察表示，受害狗隻接受愛護動物協會檢查後，並無發現任何表面傷勢，目前已經安全與主人歸家，而涉案男子是行山路經現場，相信事件不涉「積怨」。警方十分重視所有殘酷對待動物案件，亦絕不容忍任何相關行為，所有人虐待動物使牠們受到不必要的痛苦，均屬違反香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，一經定罪，最高可判罰款20萬港元及監禁3年，勸喻市民切勿以身試法。

該段網傳約11秒長的短片據稱是在上周五(8日)拍攝，片中所見，一名男子懶理旁人勸阻，一邊走向兩隻唐狗，一邊聲稱「我好想報仇踢×佢㗎，知唔知啊」，未幾抬起右腳狠踢其中一隻黑白色唐狗，受害唐狗被踢中後發出哀呼，驚得胡轉亂竄，未幾與同伴逃離現場。惟上載片段的網民無交代事件起因，未知男子「報仇」緣由。