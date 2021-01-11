政Whats噏：以醫療失誤喻百年配水庫被毀　陳智遠促古蹟辦問責

深水埗主教山配水庫被破壞，引發社會對古物古蹟辦事處（古蹟辦）嘅批評，古蹟辦更被嘲諷為「估即辦」。一直跟進事件嘅食物及衞生局前政治助理、近年主力發展文化深度遊嘅陳智遠（Paul）更形容今次係「誤殺古蹟事件」，炮轟有關政府部門嚴重失職，令百年古蹟一部分被永久破壞，仲話古蹟辦要問責。

百年古蹟配水庫竟然被誤認係水缸，早前仲話要清拆，惹起軒然大波。文物保育專員同水務署代表最終認衰，承認事件係各部門「溝通上敏感度不足」。但係道歉係咪可以當粉筆字刷晒，當冇事發生過呢？當然唔得喇！事關好多人仲睇實呢個古蹟。

Paul早前就喺Facebook貼文，用醫生醫治病人嚟比喻文物古蹟嘅保育工作。佢就話如果一個病人因為醫生嘅失誤而差啲喪生，即使最後僥倖執返條命，但被斬斷咗隻手嘅話，嗰位醫生一定會負上刑責，甚至有可能會被控誤殺。

之不過，Paul就形容依家嘅情況就係，一個百年古蹟因為部門嚴重失職，差啲被完全摧毀，即使趕及煞停，但一部分被永久破壞，但負責嘅官員仲可以龜縮，乜嘢責任都唔使承擔。佢仲喺貼文hashtag「誤殺古蹟事件」同「仲等緊估即辦蕭姓領導出嚟講兩句喎」。

而Paul其後再發貼文，話透過民間力量，佢哋用咗唔夠一日時間就已經搵到大量有關配水庫嘅資料，可以用嚟研判配水庫嘅文物價值，仲話今次事件反映連民間都可以就古蹟進行紮實研究，唔需要只係依賴古蹟辦嘅專家小組同研究員咁話喎。

若果連民間搵嚟嘅資料，都比作為政府官方機構嘅古蹟辦更加好，查實古蹟辦仲係咪有存在嘅價值？過去一直有唔少保育團體都批評，古蹟辦並無認真對待過本港嘅古蹟，仲形容古蹟辦做事本着少做少錯嘅態度，但往往鑄成大錯，屢屢發生歷史建築被破壞或被拆卸嘅情況，慨嘆本港文物古蹟嘅命運，竟然係由一班無心裝載嘅人主宰。

老實講，百年古蹟變水缸，仲差啲被「殺」，民間鬧得咁甘，只係講句唔意思就可以過骨，唔使問責，難怪市民對政府完全冇信心喇！