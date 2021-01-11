港鐵扣錯車資　約480名乘客受影響　涉款3300元

港鐵又發生扣錯車資事故。為安裝沙中線過海段新路軌，昨日(11日)東鐵線旺角東站至紅磡站列車服務暫停。工程期間，港鐵推出特別票務安排，乘客於紅磡站出站不會扣除車資。但港鐵表示，有480名乘客昨日於紅磡站出閘時被錯誤扣除車費，涉款3,300港元。

港鐵表示，昨天有乘客在紅磡站出閘時，系統未有作出免收車資的安排，受影響乘客大部分是經尖沙咀站出閘，再於尖東站入閘前往紅磡站，系統在該批乘客出閘和入閘之間，未有計及尖東站入閘之前的相連行程，導致扣錯車資。港鐵指，職員於昨天下午已在站內提示乘客有相關情況，經仔細點算後，涉及約480名乘客被扣錯車資，有關車資由1.2至17.8港元不等，涉及總金額約3,300港元。

在沙中線項目下，東鐵線將伸延過海，港鐵因此需在旺角東站與紅磡站之間興建新路軌，並安排今年1至10月期間，每月有其中1個指定周日，全日暫停旺角東站與紅磡站之間的列車服務。港鐵屆時會提供免費接駁巴士來往紅磡至九龍塘站，並提供特別票務安排，其中紅磡站出站乘客不會扣除車資，而乘西鐵線經接駁巴士轉東鐵線的乘客將全程免費，東鐵線坐接駁巴士轉西鐵線乘客，則要支付東鐵線車費。