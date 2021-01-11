元朗現虐鴿狂徒　野鴿疑遭拗斷肢體屍身塞飯

元朗一周內接連發生多宗野鴿被虐事件，其中1隻野鴿被人拗斷肢體，另1隻野鴿屍身遭塞滿白飯，極為殘忍。律政司屢「放生」涉及虐待動物案的疑兇，即使證據確鑿仍不起訴，疑引發「破窗效應」，導致虐待動物案頻生，行為令人髮指，社會人士促勿再「放生」兇徒！。

首宗虐鴿事件發生於上周六(9日)，有市民在鳳香街公園發現1隻野鴿，趨前查看時發現其屍身被白飯塞滿，經檢查後，其身體乾淨完整，亦無肢體斷開情況，已就事件報警求助。

一日後，有市民在元朗西鐵站發現1隻野鴿被人拗斷肢體，身體、頭、腳、翼均被分開，情況令人髮指。據香港救援鳩鴿及雀鳥組織指，是次的虐殺手法並非首次，數日前在御景園公園亦發生類似事件，正向發帖人了解情況。組織表示，希望市民目擊虐畜事件時，主動報案及拍下狂徒犯案罪證，杜絕事件再次發生。

虐鴿事件屢見不鮮，上月14日，有途人於觀塘發現1野鴿疑遭斬頭開腹分屍，死狀令人駭然。另外，去年11月30日，有動物義工在將軍澳厚德邨發現1隻野鴿，慘遭人用竹籤由背部貫穿身體直出胸前。而10日後，有義工在坑口發現有野鴿被人剪去雙翼致無法飛行。

自去年2月深井豪景花園有30隻動物被人由高處擲下，及後律政司決定不就案件提出起訴，放生2名涉案疑犯，社會人士均對律政司決定感託異，促律政司勿再「放生」兇徒！香港非牟利獸醫診所主席麥志豪曾指，律政司不重視有關情況，一而再、再而三放生虐待動物的兇徒，反映虐待動物已成趨勢，社會上出現愈來愈多「變態者」，用殘忍手段傷害動物，而犯罪者竟不用負上任何代價。