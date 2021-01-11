黃馮律師行解僱全體員工　公司戶口被凍結未能支薪

黃馮律師行因嚴重違反《律師帳目規則》，於上月24日被香港律師會介入接管，有員工被拖欠薪金，香港文職及專業人員總會今日(11日)表示，僱主耀鴻(香港)有限公司董事向全體員工發出訊息，明確表示今日起解僱全體員工。工會敦促勞工處主動尋找律師會和僱主，以員工權益為優先考慮，從公司戶口支薪及其他遣散補償。

工會表示，早於本月4日聯同勞工顧問委員會僱員代表鄧家彪陪同員工到勞工處求助，並於前天(9日)向僱主耀鴻(香港)有限公司發出61名員工聯署信，要求公司即時支薪。直至今日，公司董事向全體員工發出訊息，明確表示今日起解僱全體員工，同時指自己「也是受害者」，並表示「公司應該有足夠存款在銀行，但公司戶口被凍結及由律師公會操控」，呼籲員工可交出欠薪資料，從而與律師會交涉，又建議員工「找勞工處直接向律師會要求支薪」。

工會又指，預計拖欠工資、遣散費及其他補償最少涉及200萬港元，尤其是年關將至，不少員工只是基層白領，需要養家，敦促勞工處主動尋找律師會和僱主，從公司戶口支薪及其他遣散補償，亦指僱主有責任協助員工盡快獲得欠薪，香港律師會更應該支援員工向法庭申請解凍公司戶口支薪。