警方入境處聯合「烽火」油尖掃黃　搗酒店淫竇拘4內地女

油尖警區特別職務隊人員根據線報及深入調查後，今日(11日)聯同入境處人員於約4時進行代號「烽火」的掃黃行動，突擊搜查區內一酒店，共拘捕4名內地女子，年齡介乎27歲至39歲，其中1人涉嫌「違反逗留條件」，其餘則涉嫌「未獲入境處處長授權而留在香港」及「非法入境者接受僱用工作」被捕。行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕。所有被捕人士現正被扣留調查。

根據香港法例115章《入境條例》，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，經定罪後，可被判罰5萬港元及監禁2年。所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年，協助及教唆者均會被檢控。

油尖警區一直打擊相關犯罪活動，包括分別於去年8月及12月進行代號「星徑」及代號「寒湖」的行動。就有關非法入境者賣淫活動，油尖警區由去年7月至今已拘捕136人。

在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。