反修例案判決惹爭議　水佳麗何俊堯被大量投訴

自2019年發生連串反修例衝突後，個別法官和裁判官的判決及判決理由惹起社會爭議，甚至遭集體投訴，司法機構因此採用新措施，在收到大量關於某宗案件的相同或類似投訴後，會透過網貢公布投訴要點和調查結果。據目前公布的資料，被大量投訴除了法官郭偉健外，還有裁判官何俊堯、水佳麗和鄭紀航等，但大部分的投訴結果都被裁定不成立。

現時為高院排期法官的何俊堯，在出任裁判官期間，曾審理多宗反修例示威案，除判被告無罪外，也對警方證人作出具爭議的評價，又形容3名被控在立法會會議廳不遵守秩序的前香港眾志成員是「社會棟樑」，勸他們要保留「有用之軀」。有市民就其中8宗個案作投訴，總裁判官考慮後，認為其中6宗並不成立，另外2宗則因司法程序未完結後而暫緩處理。

裁判官水佳麗在判處一名承認擲汽油彈的15歲少年，讚稱他「滿腔熱誠」，是「優秀嘅細路」，輕判他18個月感化令。上訴庭其後裁定她原則上犯錯及判刑過輕，改判該少年入勞教中心。不過，針對她的投訴，總裁判官雖指她對該少年的評價雖有失中肯，但裁定投訴不成立。

另外，裁判官鄭紀航曾經形容刺傷「長毛」梁國雄的男子「熱愛社會」，也遭投訴。總裁判官認為鄭官無對該男子作出讚揚或鼓勵，亦無偏頗或表達政見，投訴並不成立。