警方嘉許80名好市民　熱心餐廳老闆火海救出一家四口獲表揚

在反修例事件及新冠肺炎疫情影響下，前年及去年的好市民獎頒發典禮皆暫停舉辦，警方最後決定於本月頒發好市民獎，共嘉許80名好市民，獲得全年好市民獎的林長群，於去年4月25日的元朗洪水橋火警中，勇敢地拿着梯子及鐵筆衝入火場，協助4人離開險地。冒著極大的危險救人，他直言聽到起火單位傳出呼救聲時「唔諗咁多，盡咗個能力去救啲人出嚟先」。

當日晚上約7時許，林長群在自己經營的餐廳內工作，之後看到對面住宅的廚房位置傳出濃煙，單位房間的窗邊有人呼救，他立即着妻子報警，沒有多想，便拿了餐廳備用的滅火筒、一把梯、錘子及鐵筆，與一名朋友爬到該單位的簷篷上，打開了窗花，把屋一名女士及一名小孩救出，之後再把另一個房間的窗戶爆開，協助戶主及另一名小孩離開。

火警中，一名約歲餘大男嬰，送院搶救後證實不治，林長群表示，自己知道當時火場內仍有一位嬰兒，但由於自己裝備不足，沒有進入火場的內部救人，他慨嘆「幫到人當然開心，但始終帶唔晒咁多出嚟有少少遺憾」。

另一名獲好市民獎的陳飛鳳表示，自己在2018年10月遇到一名假扮公安的騙徒來電，訛稱她涉及一宗洗黑錢案，她報警後決定跟隨線索，助警方將犯人繩之於法，並與騙徒在電話中「拉鋸」約3天，令騙徒願意現身交收騙款，她當日拿着警方所準備的「鈔票」，到了上環一間酒店，由於到達後需要等待尾隨的警員到場拘捕犯人，她擔憂犯人打開公文袋後發現鈔票是假，會「唔知做啲乜」，只可盡量拖延時間，直言「個心卜卜咁跳」。全靠警方與她在該段時間中建立了默契和互信，騙徒終落網被捕。

市民李伯豪因協助拘捕一名非禮案的犯人而獲獎，他表示，自己在2019年的4月經過深水埗一帶時，突然聽見一名少女大叫，自己趕到該處後發現有男子正揭開一名少女的裙子，其後再壓低該名少女。李立即喝止該名男子，該男子事敗後快速逃走，而李伯豪則一邊大叫着附近的街坊幫助，一邊追上逃跑的犯人，追了數條街後，他與其他熱心的市民助警方把身形高大的犯人制服。

警察公共關係科傳媒支援組總督察譚文海表示，成為好市民一點都不複雜，「不需要身手矯捷或是會飛天遁地，只需要有一顆助人的心，並踏出一小步」。好市民獎2020的頒獎典禮及專輯將於今日(12日)晚上9時在網上播放，有興趣的市民可瀏覽警方的Facebook專頁。