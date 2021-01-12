釣魚機賭檔播疫堪憂　警粉嶺拘16男女包括6假難民

大埔警區特別職務隊根據線報及經深入調查，昨晚（11日）約7時進行打擊非法賭博行動，突擊搜查粉嶺聯和墟和豐街27號一單位，搗破一個非法釣魚機賭檔。

行動中，一名52歲女子涉嫌「管理賭博場所」、「管有危險藥物」、「藏有工具可作吸食毒品用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。

與此同時，7男2女及6名持「行街紙」的孟加拉籍男子(21至49歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，以及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），他們將遭到相關規例票控。

行動中，警員檢獲2部釣魚機、1批遊戲卡、1部讀卡器、小量懷疑毒品、一個「冰」壺及約2,000港元賭款，所有被捕者現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情爆發近一年，本港已蔓延至第4波疫情，近期雖稍有緩和，惟「清零」卻看似遙遙無期，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔及無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期雖連番搗破，有關情況卻不斷發生，非法場所冚之不盡。

有時事評論員指出，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。另外，他又指，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款5百萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。