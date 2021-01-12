何志平專欄：暴民國家

這周末，美國的老朋友發來一篇文章，談及上周三特朗普的支持者闖入國會山莊內，導致5人死亡，其中包括一個警員，多人受傷被捕。全世界驚訝側目，各路人物都跳出來佔盡道德高地，譴責事件肇事者、煽動者和主事者，以為是美國歷史上最丟臉，最不光彩，最不應該發生的一件事，大聲的解說，美國是一個法治民主的國家，不是暴民為主的國家。這次騷亂的目的是要威脅國會，阻止權力的和平過渡的動亂叛變！

老朋友說：「你看不見嗎？闖進國會的都是清一色白種人！這是美國二百多年來的傳統暴民力量啊！但歷史以來，暴民針對鬥爭打擊的目標都是白人仇恨的非我族類。從開始趕走那些試圖保護自己狩獵的土地和自然資源的美洲原住民；到抵制希望能登上公車、住房和學挍，或爭取投票權的非洲裔美國人；來到美國修建鐵路和開採礦山的中國移民工人；到南部邊境討一口安樂飯吃的墨西哥農場工人。這些非白種人群體都是歷來白人統治者政府發動白種人暴民行動打擊的對象！當然他們都不會赤裸裸的承認這是白人至上主義的種族歧視和異己仇恨心理作祟，而是自我加冕神聖的光環，喊着好聽高尚的口號，幹的是最不人道卑鄙的勾當。正如特朗普在暴民群中煽動的講話中說的那樣，他們是在『拯救美國』，『保衞民主』，『他們在學校要給你們的孩子洗腦，這是全面襲擊我們的民主！』 而暴民亦自稱為『美國的守護者』，他們的所作所為都是愛國行動的表現！貫穿着整個美國的歷史，暴民暴行都不是來自基層不滿情緒的爆發，而是來自頂層的結構性暴政暴力的導向，白種政治人物的煽動和利用下層白種人的恐懼，仇恨怨氣，和無知愚昧。歷史學家說，暴民暴力，是頂層白種的美國人用來維護他們優越的政治社會地位的關鍵手段和法門！」

我回應說：「你說對了。美國的白人暴民暴力文化與槍枝文化息息相關。美國是全球槍枝和人口比例最高的國家，有研究從製造商那裏的綜合數據顯示，美國全國擁有4億到6.6億支槍！不知是真是假！」

老教授笑着回答說：「美國建國以來都堅持擁械權利以自衞，實際是白種人用這口號來合法化他們用來鎮壓原住民和非裔奴隸的手段。特朗普現在的方法是美國政治學習手冊最古老最基本的技巧，是歷來富裕白人如何煽動和引導貧窮的白人把怨恨轉移到遠離他們自己管治階層身上而發洩在有色人種異族身上去。特朗普老是說，如果他不在位，美國人將『 都必須學會說中國話』，又說要把有色人種的國會議員送回他們原來破碎和腐敗的地方，又稱讚白人至上主義者是愛國者，『極好的人』，在揮舞着南方旗幟的暴民衝進國會大樓後，他還說『我們愛你，你很特別，很棒！』1月6日最令他們火上加油是共和黨在傳統保守的喬治亞州丟了兩個參議院席位給異種人，一個給非裔的，一個給猶太人！這可不得了！所以當天特朗普一再告訴他的追隨者，他們正在失去美國，而闖進國會的暴民也在喊，『把他們的美國搶回來』！殊不知那國會大樓一衝便被攻陷了，便不只全美國，而是全球西方世界都不能接受的一件事，那就是白人至上的堡壘被攻破了，白人神聖的尊嚴被踐踏了，白人的道德面具被撕破了！而最令他們至極不安的，是攻陷踐踏撕破他們自我尊崇形象的，不是非裔奴隸之後人，不是還沒有被他們殺盡的原住民，也不是北上搶他們飯碗的墨西哥人，更不是特朗普常掛在嘴邊的中國人，而是他們自己的白種人！這是令美國朝野上下都嚥不下的一口氣，也是歷史上從沒有發生過的一件事！白人暴民群眾叛逆了白人的暴民政客！徹頭徹尾，這就是一個暴民國家！」