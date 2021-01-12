東方日報A1：去年首9個月4700宗　司法機構投訴爆升12倍

近年司法亂象頻生，市民對法治失去信心。司法機構年報顯示截至去年9月30日，已處理了4,700宗投訴，有關投訴數字較前年激增12倍，雖然當中逾九成屬針對同一宗案件的投訴，惟撇除有關投訴，去年首9個月的投訴數字仍較前年全年的368宗增逾10%，並與過往數據相比，有攀升趨勢。有法律界人士及議員認為，投訴數字急升與市民覺得公義未能彰顯和近年的司法亂象有關，強調改革刻不容緩。

翻查紀錄，司法機構自2016年起，關於法官和司法人員的投訴數字反覆向上，當中自2018年起，投訴數字呈上升趨勢，2019年更成投訴飆升的分水嶺，由368宗急增至去年首9個月的4,700宗。

據司法機構2020年報顯示，在4,700宗投訴中，有4,286宗投訴、即逾90%都是針對同一宗案件，投訴一名區域法院法官判刑理由書的評論，給人有所偏頗的觀感，而有關投訴數字亦較前年激增12倍。

在其他法官及司法人員行為的投訴個案中，8宗是與法庭內的態度及行為方面有關、127宗是與在法庭進行實際法律程序時的處理手法有關、1宗是與法庭工作沒有直接關係的行為有關，以及5宗是與涉及多於一種類別有關。

該年報指，終審法院首席法官審視後，認為投訴獲證明部分屬實。翻查資料，時任區域法院法官郭偉健去年4月處理將軍澳「連儂牆」行人隧道斬人案的判刑時，形容斬人的被告「情操高尚」，終院前任首席法官馬道立其後發聲明指，判刑理由書可能給人偏頗觀感，故暫停郭偉健審理涉及類似政治背景的案件。

對於近年司法機構的投訴數字不斷上升，律政司司長鄭若驊昨出席法律年度開幕禮致詞時，不但沒有提及有關數字，亦沒有提及應否進行司法改革。

本身是律師的議員何君堯形容有關投訴數字升幅驚人，認為與2019年「黑暴」風波有關的案件至去年才處理，令投訴同時大幅增加。何又指沒有制度不用改善，強調本港需要在刑事方面進行司法改革，考慮設立量刑委員會及增加終審法院非常任法官委任工作的透明度等。

大律師龔靜儀認為，投訴急升反映公眾對司法亂象有所不滿。她解釋，過去一年部分法官判刑時作出譁眾取寵的言論，如「喺暴動現場係見證歷史」、「掟汽油彈係優秀嘅細路」等，這些判詞皆令公眾感到震驚，以及相較以往所認知的法治有所出入，加上司法機構處理投訴的過程既透明度低，且自己人查自己人，故亦令市民覺得公義未能得到彰顯。

龔又批評，針對郭官的投訴可能只是支持反修例示威者人士的偏見且不理緣由的惡意攻擊，而按他們的慣用伎倆，很有可能只是由少數人開設多個電郵帳戶或身份重複投訴所致，故她指有關數字看似很多，但實情仍有保留。

身兼立法會司法及法律事務委員會委員的議員葛珮帆則認為，去年相關投訴數字大增，皆因市民投訴案件判刑沒有統一標準、透明度低，法官「愛點判就點判」，不少法官的判詞更被外界認為有所偏頗甚至有政治立場；即使市民就上述不滿作投訴，惟有關法官的投訴均不成立，被投訴人更可升遷，令市民認為現時欠缺制度監察法官。

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