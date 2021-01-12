美沙酮診所拆家打躉　口含毒品散貨　恐交叉播疫

疫情反覆，販毒聚集播毒卻未見遏止，多區美沙酮診所外每日聚集大批癮君子，與毒品拆家大肆買賣，連對正社區檢測中心亦不例外。東網記者直擊拆家、買家每日在診所外違反禁聚令，「無罩」高談闊論、吸煙及聚賭，交易時將毒品含在口中，連病毒交叉傳播。有醫生擔心癮君子一旦感染新冠肺炎，難以追尋源頭；議員促執法部門加強巡查及檢控。

梁顯利油麻地社區中心成社區檢疫中心，人人防疫措施做足，但對面油麻地美沙酮診所外卻經常聚集約10人，更是販毒黑點。該處至少兩名活躍毒品拆家，當客人付錢後，拆家將含在口腔的毒品吐出遞給客人，雙方的手及唾液互相接觸，極不衞生，病毒亦可能交叉感染。販毒生意頻繁，每小時約有10宗交易，部分客人是南亞人，近黃昏更有近20人聚集，部分人更賭啤牌，他們不是沒有戴上口罩，就是將口罩拉至下巴。

黃大仙柏立基美沙酮診所外的行車橋底亦長駐癮君子，一名坐輪椅的毒品拆家隨身袋藏毒品交易，半小時內約3、4宗生意。惟他們均沒有戴上口罩，並不時吸煙。深水埗美沙酮診所外則有十數名癮君子分開兩排坐，期間拉下口罩及吸煙，同時有毒販趁機做生意，毒販更兼營私煙生意。

議員柯創盛指現時疫情嚴峻，唾液是傳播新冠肺炎病毒途徑之一，多區美沙酮診所外有毒販及癮君子的頻繁交易，違法兼會加速播疫，相關部門有責任做好管理，派員作出勸喻，有需要時報警處理。

據警方數字，截至去年，油麻地分區錄得涉及毒品的案件數字及被捕人數，均較前年全年上升逾1倍。而就俗稱禁聚令的《預防及控制疾病﹙禁止羣組聚集﹚規例》﹙第599G章﹚執法方面，截至今年1月2日，警方分別在油麻地炮台街、黃大仙太子道東及深水埗醫局街一帶，則錄得0、12及16宗票控。另去年涉及油麻地炮台街一帶的街頭非法賭博，截至去年12月31日，警方行動共69次，拘捕3人，並有1人被控。衞生署回覆，美沙酮診所聘有保安人員維持診所內秩序，亦會和警方保持聯繫。