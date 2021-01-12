Dr.東：冬天屬「造人」旺季　醫生籲情侶計劃生育須考慮周詳

寒潮吹襲下，市民多窩居避免外出，情侶們也多了時間留家「造人」。有婦產科專科醫生表示，根據臨床經驗，本港有較多嬰兒在9至10月出生，追溯懷孕期多在冬天受孕。不過，港人避孕意識不足，尤其是不少女士用計算「安全期」的方式來避孕，惟成效未必佳，時有意外懷孕個案發生，醫生籲進行性行為前應了解避孕方法。

婦產科專科醫生松園知子表示，因疫情影響經濟，加上社會有不穩定因素，令更多港人對生育卻步，她每月均接獲有女士要處方緊急避孕藥，一年有一至兩個終止懷孕個案。她留意到不少求診者選擇用計算安全期或體外射精等成效不佳的避孕方法，「甚至有（女士）生過3、4個，都係數安全期出事」，亦有女士完成終止懷孕手術1至2個月後，因避孕失敗而再度懷孕，需再進行手術。她指終止懷孕手術並非零風險，多次手術有機會影響生育能力。

她說，港人最普遍用安全套避孕，惟成功率僅82%，易因配戴不正確或行房時磨損而令避孕失敗，現時較有效是口服避孕藥或打避孕針來控制賀爾蒙，成功率達90%以上，但要每天服藥，會出現水腫、情緒失控、抑鬱等副作用；長期病患者亦較易有偏頭痛、胸痛等，同時增患血栓塞風險。近年的新型黃體酮素口服避孕藥症狀較輕微，亦因賀爾蒙較穩定，減少出暗瘡。至於避孕針分為1個月及3個月一針，會有月經不規則、月經流量減少或閉經等副作用。

而較長久的避孕方法，可選擇配戴避孕環，透過手術將銅環放在子宮，可用5年以上，避孕率高達99%，價錢為數百元至上千不等。子宮環分為沒有藥性與有黃體酮素，後者可改善子宮內膜異位、經痛等問題，惟子宮太大者不適合，亦要做手術移除。

避孕環亦有機會導致子宮或子宮頸穿破，松園指曾有病人因安裝不當，致子宮環嵌入子宮壁，甚至穿腸。若夫婦決定放棄生育，可透過結紮輸卵管或輸精管手術來避孕，男士結紮手術較女性安全，亦不會影響行房，但手術不可逆轉，松園只建議35歲以上人士做手術。她又提醒，有抑鬱、焦慮症，或有家庭壓力、經濟負擔的人，需有更好的生育計劃。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：