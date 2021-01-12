料新春前放寬防疫措施機會微　政府指須本地確診呈單位數

本地疫情過去一周有緩慢下降趨勢，加上新春臨近，不少市民都期盼防疫措施可得以放寬，行政長官林鄭月娥今日(12日)出席記者會時表示，參考上兩輪措施放寬與否主要考慮每日本地確診個案錄得單位數，強調現時未是時候，仍不能掉以輕心，強調要外防輸入，並預告港人要在平靜環境中度過新春。

她又指，放寬防疫禁令與接種疫苗無直接關係，接種目的是加強社會的整體免疫力，重申接種計劃是免費及自願性質，而非「強制」，不會以金錢作為誘因，否則將適得其反，政府專家本周內會開會，並檢視3款購入疫苗的數據。

政府亦會檢視有關措施「一刀切」的問題以增加靈活性，參照學校部分恢復面授課堂，若某些行業有充足防疫措施、員工願意檢測及安裝「安心出行」應用程式的情況下，允許有關行業在有條件復業。

她又提到，疫情方面過去一周雖緩慢下降，但仍有反覆迹象，難保今日會有較多新增確診，情況令人擔心。她提到，近日的個案涉及醫院、安老院、大型地盤等，部分確診者為消防處救護員、船員、司機等，涉及公眾服務、接觸面廣的人士，不能掉以輕心。

她表示，明白市民抗疫一年感到沮喪和疲累，但現在不是可以鬆懈的時候，會繼續堅守外防輸入及內防擴散政策，減少社交聚會。她又引述世衞總幹事譚德塞指，打贏疫情的關鍵在每個人，希望市民諒解及支持。