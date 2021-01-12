林鄭否認行會討論取消雙重國籍　指英方若偏離共識　中方將回應

針對英國提出港人BNO移民方案，行政會議成員葉劉淑儀日前提出以取消雙重國籍形式作出反制。行政長官林鄭月娥今早(12日)在出席行會前回應指，國籍問題非常敏感，而且因回歸時歷史問題，中、英國政府當年在BNO議題上已有共識，批評若有人單方面偏離有關協議，中方會有反制行動亦理所當然，「無理由乜都唔做」，但強調港府目前不知具體方案，行會亦無討論BNO議題，不希望提出意見者為行會成員而惹誤會。

被問到警方上周拒捕55名發起或參與初選的民主派人士，林鄭指因案件已進入調查階段，故不會評論，惟強調政府依法行事。她又指，香港是法治社會，無人可於法律之外，強調《港區國家法》是香港法律，故要有法必依。她又期望外國政府須尊重港府自主權，放低雙重標準。

她重申，全世界其他地方都有保障自身國家安全的法律，但有外國政客只擁護自己的國家安全，貶低中國的國家安全，批評香港實施《港區國安法》。林鄭月娥又指，法治需要執法和維護治安，但前年6月香港出現暴力事件和暴徒，損害市民人身和財物安全，部分外國政客和評論員就似乎縱容和鼓勵以民主之名的暴力活動，當這些事在自己國家發生，就採取截然不同的態度，不單譴責事件，更形容事件幾乎是煽動叛亂。