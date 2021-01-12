專家指農曆新年後開始接種新冠疫苗　年前個案難「清零」

港府料下月起展開新冠肺炎疫苗接種計劃，參與疫苗接種事宜審議的顧問專家委員會成員、香港社會醫學學院院長曾浩輝預計，港人在農曆新年後才能接種疫苗，他希望有較多市民參與，愈多人有抗體便可放寬本地防疫措施，包括學校復課。不過，他反對利用強制方式逼市民打疫苗，擔心有反效果，而即使市民打針後，仍要繼續佩戴口罩防疫。

對於不少市民擔心接種疫苗出現副作用，曾指市民有憂慮勢必影響接種意欲，但此乃必經階段，政府的最佳應對方法是盡快及公開透明地公布所有副作用個案。他又指，長者是優先注射群組，但年紀愈大風險愈高，建議再細分年齡層，讓較高齡長者先打針。至於醫護及照顧員，包括安老院舍職員及外傭，亦應優先接種；貨櫃車司機、機組人員等也可先注射。

對於疫情走勢，曾不預期農曆新年時可「清零」，但希望勿再有大爆發，港府已取消維園年宵，他呼籲市民可改為網上拜年，減少到人多地方。港府早前表示會研究規管跨家庭聚會，曾指有關執法十分困難，而跨家庭聚會究竟是否嚴重影響疫情，仍要觀看數據。