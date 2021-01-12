佐敦新填地街26號唐樓爆疫　全幢7單位累計已11人確診

2021年01月12日 10:50
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    新填地街26號唐樓爆疫，僅7個單位卻累計11人確診。
    本港昨日(11日)新增41宗確診個案，油尖旺區續成「重災區」，單日增加11宗。早前被納入強制檢疫名單的佐敦新填地街26號唐樓，昨日新增7名年齡介乎19至68歲的女病人，物業買賣網站顯示，該處只有1座且僅有7個單位，惟過去14日累計已有11人染病。另外，位於元朗的朗屏8號1座亦新增2人染疫。
    衞生防護中心更新確診者資料，油尖旺區多11人染病，其中7人居於佐敦新填地街26號，其餘病人則在油麻地吳松街90號、廟街120-124A號、旺角碧街19號及大角咀港灣豪庭7座居住。此外，觀塘安泰邨昨日亦新增2人染疫，分別在恆泰樓及勇泰樓居住。
    至於新界方面，朗屏8號1座亦新增1男1女確診，均與本地個案有流行病學關連，連同早前一名29歲感染源頭不明的女患者，該處過去14日累計3人染病。另外，青衣已婚警察宿舍A座新增1名19歲男患者，與本地個案有關連，該處雖然無人確診，但其鄰近的青衣救護站近日有小型爆發，未知是否有關係。
    新增確診者住址：
    九龍
    ●佐敦 新填地街26號
    ●油麻地 吳松街90號
    ●旺角 碧街19號
    ●油麻地 廟街120-124A號
    ●大角咀 港灣豪庭 7 座
    ●黃大仙 啟德花園3座
    ●九龍城 寶光大廈後座
    ●九龍城 富豪東方酒店
    ●深水埗 寶熙苑榮熙閣
    ●深水埗 大南街355號
    ●深水埗 荔枝角美孚新邨4期
    ●觀塘 樂華南邨展華樓
    ●觀塘 安泰邨恆泰樓
    ●觀塘 安泰邨勇泰樓
    港島
    ●灣仔 駱克道229-231號
    ●灣仔 香港灣仔帝盛酒店
    ●南區 置富花園富興苑
    新界
    ●元朗 俊賢坊2號恆運樓
    ●元朗 朗屏8號1座
    ●天水圍 天悅邨悅貴樓
    ●天水圍 天富苑善富閣
    ●屯門 明偉大樓
    ●屯門 友愛邨愛德樓
    ●屯門 美樂花園8座
    ●上水 天平邨天祥樓
    ●葵青 長宏邨宏意樓
    ●葵青 葵涌邨秋葵樓
    ●葵青 海悅花園2座
    ●葵青 青衣已婚警察宿舍A座
    ●荃灣 祐強樓
    ●東涌 逸東(二)邨傑逸樓
    ●將軍澳 景林邨景桃樓
    ●將軍澳 唐明苑唐輝閣
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease