佐敦新填地街26號唐樓爆疫　全幢7單位累計已11人確診

本港昨日(11日)新增41宗確診個案，油尖旺區續成「重災區」，單日增加11宗。早前被納入強制檢疫名單的佐敦新填地街26號唐樓，昨日新增7名年齡介乎19至68歲的女病人，物業買賣網站顯示，該處只有1座且僅有7個單位，惟過去14日累計已有11人染病。另外，位於元朗的朗屏8號1座亦新增2人染疫。

衞生防護中心更新確診者資料，油尖旺區多11人染病，其中7人居於佐敦新填地街26號，其餘病人則在油麻地吳松街90號、廟街120-124A號、旺角碧街19號及大角咀港灣豪庭7座居住。此外，觀塘安泰邨昨日亦新增2人染疫，分別在恆泰樓及勇泰樓居住。

至於新界方面，朗屏8號1座亦新增1男1女確診，均與本地個案有流行病學關連，連同早前一名29歲感染源頭不明的女患者，該處過去14日累計3人染病。另外，青衣已婚警察宿舍A座新增1名19歲男患者，與本地個案有關連，該處雖然無人確診，但其鄰近的青衣救護站近日有小型爆發，未知是否有關係。

新增確診者住址：

九龍

●佐敦 新填地街26號

●油麻地 吳松街90號

●旺角 碧街19號

●油麻地 廟街120-124A號

●大角咀 港灣豪庭 7 座

●黃大仙 啟德花園3座

●九龍城 寶光大廈後座

●九龍城 富豪東方酒店

●深水埗 寶熙苑榮熙閣

●深水埗 大南街355號

●深水埗 荔枝角美孚新邨4期

●觀塘 樂華南邨展華樓

●觀塘 安泰邨恆泰樓

●觀塘 安泰邨勇泰樓

港島

●灣仔 駱克道229-231號

●灣仔 香港灣仔帝盛酒店

●南區 置富花園富興苑

新界

●元朗 俊賢坊2號恆運樓

●元朗 朗屏8號1座

●天水圍 天悅邨悅貴樓

●天水圍 天富苑善富閣

●屯門 明偉大樓

●屯門 友愛邨愛德樓

●屯門 美樂花園8座

●上水 天平邨天祥樓

●葵青 長宏邨宏意樓

●葵青 葵涌邨秋葵樓

●葵青 海悅花園2座

●葵青 青衣已婚警察宿舍A座

●荃灣 祐強樓

●東涌 逸東(二)邨傑逸樓

●將軍澳 景林邨景桃樓

●將軍澳 唐明苑唐輝閣