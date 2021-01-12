佐敦新填地街26號唐樓爆疫 全幢7單位累計已11人確診
2021年01月12日 10:50
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新填地街26號唐樓爆疫，僅7個單位卻累計11人確診。
本港昨日(11日)新增41宗確診個案，油尖旺區續成「重災區」，單日增加11宗。早前被納入強制檢疫名單的佐敦新填地街26號唐樓，昨日新增7名年齡介乎19至68歲的女病人，物業買賣網站顯示，該處只有1座且僅有7個單位，惟過去14日累計已有11人染病。另外，位於元朗的朗屏8號1座亦新增2人染疫。
衞生防護中心更新確診者資料，油尖旺區多11人染病，其中7人居於佐敦新填地街26號，其餘病人則在油麻地吳松街90號、廟街120-124A號、旺角碧街19號及大角咀港灣豪庭7座居住。此外，觀塘安泰邨昨日亦新增2人染疫，分別在恆泰樓及勇泰樓居住。
至於新界方面，朗屏8號1座亦新增1男1女確診，均與本地個案有流行病學關連，連同早前一名29歲感染源頭不明的女患者，該處過去14日累計3人染病。另外，青衣已婚警察宿舍A座新增1名19歲男患者，與本地個案有關連，該處雖然無人確診，但其鄰近的青衣救護站近日有小型爆發，未知是否有關係。
新增確診者住址：
九龍
●佐敦 新填地街26號
●油麻地 吳松街90號
●旺角 碧街19號
●油麻地 廟街120-124A號
●大角咀 港灣豪庭 7 座
●黃大仙 啟德花園3座
●九龍城 寶光大廈後座
●九龍城 富豪東方酒店
●深水埗 寶熙苑榮熙閣
●深水埗 大南街355號
●深水埗 荔枝角美孚新邨4期
●觀塘 樂華南邨展華樓
●觀塘 安泰邨恆泰樓
●觀塘 安泰邨勇泰樓
港島
●灣仔 駱克道229-231號
●灣仔 香港灣仔帝盛酒店
●南區 置富花園富興苑
新界
●元朗 俊賢坊2號恆運樓
●元朗 朗屏8號1座
●天水圍 天悅邨悅貴樓
●天水圍 天富苑善富閣
●屯門 明偉大樓
●屯門 友愛邨愛德樓
●屯門 美樂花園8座
●上水 天平邨天祥樓
●葵青 長宏邨宏意樓
●葵青 葵涌邨秋葵樓
●葵青 海悅花園2座
●葵青 青衣已婚警察宿舍A座
●荃灣 祐強樓
●東涌 逸東(二)邨傑逸樓
●將軍澳 景林邨景桃樓
●將軍澳 唐明苑唐輝閣
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease