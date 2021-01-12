區議員及特首選委應屬「公職人員」　須優先按國安法宣誓　

《港區國安法》第6條列明，香港居民參選或就任公職時須宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，不過，條文並無列明何謂「公職人員」。行政長官林鄭月娥今早(12日)表示，區議員及特首選委均應被視為「公職人員」，須優先依法宣誓。她又強調，當局會盡快將有關修訂條例草案交立法會審議。

林鄭今再被問及外間關注區議員等宣誓安排時指出，《基本法》第104條就宣誓的適用範圍較窄，但《港區國安法》的宣誓要求較闊，其中第6條規定本港公職人員必須宣誓。按常理而言，區議員是政治體制內的重要組織成員，而特首選委更肩負選出特首的責任，故認為兩者均應優先被視為「公職人員」，須按《港區國安法》宣誓。

她續解釋，本港不同法律對「公職人員」的定義有不同解釋，「有啲闊得好緊要，有啲都係比較窄，所以我哋仲喺度清晰釐定緊(何謂)公職人員」。

政府早前在《施政報告》提出修訂《宣誓及聲明條例》和《立法會條例》等條例，以落實全國人大常委會在2016年就《基本法》第104條釋法的內容。林鄭表示，有關修例工作將會同時將區議員及特首選委納入宣誓範圍，而當局會盡快將修訂條例草案交予立法會審議。

今屆區議員共有452名民選區議員，及27名當然議員，共479席。而選舉委員會委員會由1200人組成，選委來自4大界別，由政界組成的第4界別共有300席，包括港區全國人大代表、港區全國政協委員、香港立法會議員及區議員，其中，區議員佔117席。