鄧炳強到個案追蹤辦公室了解運作　警隊50人加入

為加強追蹤確診個案密切接觸者，政府在啟德社區會堂設立的個案追蹤辦公室昨(11日)已開始運作，警務處處長鄧炳強記者今（12日）早到場視察，據了解，該辦事處共有約50名警務人員協助追蹤。

今早11時半，鄧炳強抵達啟德社區會堂，他進入中心了解運作及探望在場工作的警員。他對警務人員加入抗疫工作表示感激，並在會堂逗留35分鐘後即離開。據了解，個案追蹤辦由衞生署相關醫生及護士負責統籌和負責，警方原已安排20名人員到個案追蹤辦，分擔執行追蹤確診及緊密接觸者的工作；而衞生署聘請了退休總警司吳淑芬協助追蹤工作。

消息指，警方現時另外調派約30名人員，利用「重大事件調查及災難支援系統」(MIIDSS)追蹤相關個案，某些群組個案交由總區刑事單位協助調查。本港確診患者的追蹤工作不時有滯後，曾有密切接觸者未有適時送入檢疫中心。個案追蹤辦運作後，特別動員紀律部隊人員協助追蹤個案工作。據了解，港府會在各紀律部隊中合共調派100人參與工作。

另外，鄧炳强離開前主動談及昨日中文大學發生黑衣人潑灑不明粉末事件。他表示對事件感到憤怒，並在事件中拘捕一名中大學生，至於其他黑衣人是否中大學生則仍在調查中。他稱，自己作爲中大畢業生，對於疑似中大學生涉及襲擊及欺凌事件感到非常心痛，質疑大學生何時變成目無法紀的暴徒，既違背中大校訓，更達不到人類基本良知的要求，亦令其他優秀的中大學生及畢業生難受。他建議中大畢業生對事件予以譴責，並稱任何姑息的行爲，只會令到學生「越踩越深」。同時，他稱對於近期眾多年輕人被捕及判刑感到心痛，勸喻年輕人要「停一停，諗一諗」。

至於早前逾50名民主派人士先後被香港警務處國家安全處(國安處)上門拘捕，鄧稱已進行調查，早前警方國安處高級警司李桂華亦已解釋相關情況，相信日後檢控階段會有更多細節公布，並強調對於任何拘捕均是基於證據。