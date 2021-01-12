何栢良批確診個案追蹤慢　借調百人仍不夠促增人手

本港新冠肺炎疫情反覆，政府在啟德社區會堂設立的個案追蹤辦公室已開始運作，並由多個紀律部隊借調約100名人手協助追蹤個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，目前本港的樣本檢測速度和個案追蹤不夠快，又指如果當局要認真追蹤個案，只借調100人不足以應付。他稱，近日出現不少感染群組均與醫院有關，情況令人擔心，估計社區傳播鏈仍然活躍。

何栢良今(12日)在電台節目表示，個案追蹤的目標可由確診患者推前至對病毒有陽性結果的人士，期間可利用追蹤辦新增人手協助，要求需要在24小時內完成檢測和追蹤密切接觸者。他指現時不少個案由發病至確診需時長達4天，期間病毒可能已出現第二層傳播，第二層傳播的密切接觸者亦有5至10人，認為當局應加大及加快個案追蹤的人手動員。

對於近日出現不少感染群組均與醫院有關，何稱情況令人擔心，又估計瑪嘉烈醫院小型爆發，或與最先確診者居住大廈爆疫有關。他促醫管局和政府各部門應善用內部電子平台溝通，提醒住在疫廈的員工做檢測。他又指近日天氣寒冷，不少人或出現喉嚨不適或流鼻水，因而減低警覺性，有機會出現感染病徵亦未去檢測，呼籲市民加強警覺。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷則指出，本地確診數字稍有回升，或正反映節日相關因素，料整個1月的確診數字仍會徘徊在數十宗水平。他呼籲市民過農曆新年期間要特別小心，又稱發現街市及超市都出現人頭湧湧的情況，認為有關場所應考慮採取人流管制。