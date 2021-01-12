撕文宣遭喝止揮拳施襲　八旬翁認襲擊獲緩刑

八旬翁前年12月初在牛頭角連儂牆撕海報，有女途人見狀喝止時，竟遭他衝前連環拳擊頭部，致雙頰紅腫。事後老翁被控一項襲擊致造成身體傷害罪，案件今（12日）在觀塘法院開審時，控方修改控罪為普通襲擊罪，被告當場認罪。裁判官莫子聰直指，雖然被告獲改控較輕罪名，惟他連續拳擊他人的重要部位，情節絕不輕微，只是考慮到他認罪，而且過往80多年奉公守法，遂判他監禁14天緩刑兩年。

新修改控罪指，85歲被告顏學海於2019年12月2日，在牛頭角道東九龍文化中心地盤外襲擊梁韵詩。案情顯示，當晚約7時，事主遛狗途經上址時，見被告正在撕毀海報便出言喝止，但即遭被告拳打頭部2至3下，要其他途人幫助制止。她驗傷時發現臉部有紅腫及觸痛。

辯方律師求情時，形容被告是「有文化的長者」，因一時情緒失控才犯案，而他過去一直奉公守法。律師又稱，被告候審期間須往警署報到，近來天氣嚴寒卻保暖衣物不足，加上疫情影響，每次報到都倍受煎熬，遂冀法庭輕判。

裁判官判刑時指，本案情節嚴重，強調任何情況都不可用暴力去解決問題。但法庭考慮被告主動認罪、初犯及一時衝動等因素，遂判被告囚14天緩刑兩年。