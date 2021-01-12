康體業界停工半年　團體促放寬體育處所封閉限制

疫情下體育場所被勒令關閉。

疫情下港府實施多項措施，其中體育處所多次被勒令關閉，康體業界損失慘重。有團體今日（12日）到政府總部請願，促請政府盡早放寬健身中心和體育處所封閉限制，並為業界提供支援。

香港康樂體育專業人員總會今早到政府總部請願，他們高舉寫有「被迫停工無賠償，我要復工保生命」的橫額，要求政府放寬康體運動業封閉限制。總會表示，繼去年12月10日開始，全港所有健身中心及體育處所等需要再度勒令暫停營業，業界的教練及從業員，累計最少已經超過180日被迫停工。

總會指，業界停工接近半年，大部分教練是自僱人士，估計近7成，即約3萬名被迫停工的從業員未能受惠於政府支援措施，要求政府推出第四輪防疫抗疫基金補漏拾遺，並且增設失業援助金，提供為期半年9000港元津貼。

總會又指，疫情至今業界採取嚴謹防疫措施，願意配合政府定期進行檢測和加裝安心出行二維碼，促請政府放寬健身中心及體育處所封閉限制，盡早讓行業復工，政府派代表到場接信。