花農批評屋邨賣花不切實際　斥食環署官員離地亂出招

食物環境衞生署昨（11日）與花農及花商會面，討論取消年宵市場後的年花銷售安排。大埔林村強記花園東主李永強昨提早離場，他今（12日）早在電台節目指，食環署在會上並無準備諮詢業界，僅遞上紙張詢問他們是否接受在屋邨地方賣花；同樣經營鮮花的千葉園董事長楊小龍在另一電台節目指出，業界有不同訴求，有人拒絕屋邨賣花，有人要求賠償，他質疑每日運作的街市同樣人流多，不明白政府何以只針對年宵？

李永強表示，署方的方案變相令他們與屋邨街市花檔「爭生意」，故拒絕有關安排，又指不少花農可能只種小量，甚至單一花種，在屋邨賣年花會造成只有一類花、或花品少的現象，與年宵市場有不同花商提供多種年花供選購不同。

李續指，去年年宵取消乾貨市場後，濕貨攤檔的通道寬闊，可保持足夠距離，建議食環署在年宵市場入口為入場者量體溫，並提供搓手液加強防疫，希望當局考慮重開年宵。

楊小龍則指，昨日會面時，署方問他們是否願意改在屋邨擺檔賣花，政府可協助宣傳。楊指，花農的訴求不同，有人要求賠償，有人拒絕屋邨賣花安排，有花農不滿方案不切實際，無回應訴求，故提早離場抗議。

楊質疑，街市等地方人流同樣多，質疑政府為何只針對年宵？並指不論是屋邨及屋苑，均難以舉行小型花市。他批評政府官員不夠勤力，雖聲稱會協助在網上幫花農宣傳，措施卻難以實行。