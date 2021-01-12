憂「黃教材」滲入校園作政治洗腦　政黨促政府設教材舉報熱線

近年本港學校多次被揭發有失德老師，最近亦有組織將「12港人蛇」的行為改編為兒童繪本及動畫。有政黨今午(12日)到政府總部向教育局代表請願及遞交請願信，批評有教師透過不良教材向學生作政治洗腦，讓他們的成長帶着仇恨，偏見及暴力，又斥有人意圖美化港獨漢奸賣國和違法行為，促當局設立「教材舉報熱線」讓市民就有問題教材作投訴。

議員郭偉强表示，自2019年黑暴浮面後，由「攬炒派」掀起的港獨歪理和黑暴衝擊嚴重影響本港的社會狀況，而相關的文宣更滲透入校園，不少家長已留意到「黃教師」透過「黃教材」向莘莘學子作政治洗腦。他續指，最近香港言語治療師總工會將「魔掌」伸向兒童讀物，將「12港人蛇」改編為「羊村十二勇士」兒童繪本及動畫，形容其行為十分卑劣。

工聯會職業訓練及促進就業委員會副主任梁子穎認為，教育局應該開設「教材舉報熱線」，讓市民可以透過不同渠道就教材問題向局方投訴，並應設有專門渠道予家長審視教材及提出意見，而學校亦需要備存教師所制訂的教案。