兩男集會附近被搜出工具　辯稱正前往姊姊家修冷氣

去年1月19日遮打花園有示威集會，兩名男子在附近疑被搜出螺絲批等工具，各被控「管有適合作非法用途的工具並意圖用作非法用途使用」罪，案件今（12日）在東區法院續審。裁判官劉綺雲裁定案件表證成立，首被告出庭自辯，解釋當日和次被告帶同螺絲批等工具，是要去姊姊家維修冷氣機；而他們到中環只為午飯，知附近會有集會，才會帶備生理鹽水等以備不時之需。

被告林海揚(22歲，科大學生)，被控於2020年1月19日在香港中環域多利皇后街及皇后大道中交界，管有螺絲批、扳手、錘仔等工具。陳志良(23歲，無業)則被指在同日同地管有螺絲批、扳子、鉗、電筒等工具。

林出庭自辯稱，當日約曾修讀冷氣維修的陳，下午到姊姊的炮台山家中維修滴水冷氣機。由於姊姊家中並無工具箱，故他們須從屯門家中帶着螺絲批、扳手、錘仔等工具到港島。二人相約在中環會合午膳，得知當日遮打花園有集會，擔心會被催淚煙影響，故亦帶備生理鹽水。

惟控方質疑修理一部冷氣何須3個螺絲批及2個扳手，又指當日天晴，林帶長傘並不合理。林解釋當日母親表示風濕關節痛發作，說可能會下雨，着他帶雨傘出門。