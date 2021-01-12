晚市禁堂食解封渺茫　食肆料失6成生意　變陣推盆菜應節

本港疫情反覆，港府預告港人要在平靜環境中度過新春，意味新春放寬食肆晚市禁堂食令的機會渺茫。有飲食業界人士指出，今年傳統團年飯受防疫措施影響，不少食肆轉推盆菜外賣，惟盆菜利潤與團年飯相差甚遠，遠遠不能救市，預計今年新春業界較以往將損失6成生意。

本港新冠肺炎確診數字每日如「過山車」般起起落落，農曆新年放寬社交距離措施渺茫。稻苗學會會長黃傑龍表示，受晚市禁堂食、二人同枱等食肆社交距離措施影響，慨嘆今年傳統團年飯「根本無得做」。不少業界改推盆菜外賣，但他形容業界一窩蜂推盆菜如同搶包山：「搶到包的人只屬小部分，還有很多人在包山底未能有利可圖。」

他認為，業界從盆菜中可賺的利潤很少，每一個盆菜的售價多為300至800元不等，「晚市團年飯的人均消費都唔止啦！」然而若盆菜生意好，亦意味很多家庭客買盆菜回家聚會，與政府防疫措施相違背。他估計，今年農曆新年期間業界將較往年大跌6成生意。

黃傑龍又認爲，對上一次第4輪防疫抗疫基金只夠飲食業支撐一個月，若防疫措施再延長一個月，業界將會有嚴重虧損，促請政府擁有疫情清零的決心同時，也要有協助業界渡過難關的決心，若措施繼續維持，政府應立即給特困行業提供額外補助。