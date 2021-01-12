2元乘車優惠擴至60至64歲　要申請新設計個人八達通卡

政府放寬2元乘車優惠門檻，將優惠合資格年齡由65歲降至60歲，60萬名60至64歲人士必須申請和使用個人八達通卡，才可享用優惠，以防有人濫用，新卡外貌設計將易於識認，方便監察，今年第3季開始申請，預計13個月內可以完成分發新卡，明年第1季起逐步落實新措施；政府將會每5年檢討計劃。

勞工及福利局局長羅致光在記者會指出，經暢細考慮顧問公司建議後，決定落實下調至60至64歲，新受惠人士必須申請及使用特定個人八達通卡，作為享用優惠的先決條件，強調最重要是打擊濫用、誤用的情況。他指，特定個人八達通需重新設計，讓外貌容易辨認，並會印有相片及可識別合資格受惠人士的年齡，亦會考慮有否需要印上姓名，惟有待設計、硬件、軟件等妥當後會再公布，呼籲長者不需急於申請現時的個人八達通。

政府將計劃擴展至紅色小巴、街渡和電車，承辦商要向運輸署登記路線起點、終點及票價，八達通機要按預設的登記票價計算發還差額，並要定期交報告和符合審計要求。由於電車長者車費低於2元，政府會以成人票價減去2元的差額，向電車公司發還差價。村巴則不屬於公共交通工具，一般不可參加優惠計劃，但當局可視乎情況考慮有興趣申請加入計劃的居民巴士路線，是否符合條件。