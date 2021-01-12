蓬佩奧批中國漠視人權　破壞香港民主自由

美國國務卿蓬佩奧周一（11日）到訪美媒《美國之音》位於華盛頓的總部，並向負責管理的美國國際媒體署（USAGM）員工發表講話。他談及美國價值觀和利益受威脅下要堅守民主價值，強調對外廣播的重要性，並多番批評中國政府漠視人權，指摘其鎮壓新疆維吾爾人及破壞香港的民主自由。

在講話中，蓬佩奧重申美國對自由、民主和人權的尊重，批評中國等政府蔑視普世價值。他表示，中國企圖利用美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德遭警暴身亡一事，「宣稱他們的威權體制似乎比我們優越」，但批評中國在境況最好時仍殘酷地推行共產主義，而美國處於最困難的挑戰時仍保障自由，兩者沒有道德上的等同性。他又讚揚《美國之音》記者在受恐嚇、騷擾與攻擊的威脅下，仍繼續報道香港的示威運動。

蓬佩奧另稱，《美國之音》在特朗普政府上台前，「較少說關於美國的實話，太常貶抑美國」。他表示，希望《美國之音》的報道除去政治色彩，回歸其傳播自由民主的責任；又以社交網Twitter、Facebook及蘋果公司的情況為例，聲稱審查及政治正確都是利用道德正當性來包裝獨裁主義。Twitter及Facebook近日因國會暴動封殺總統特朗普，但蓬佩奧沒有提及暴動一事。

對於外界批評特朗普政府圖把《美國之音》變成宣傳利器，蓬佩奧沒有回應。部分《美國之音》員工認為，蓬佩奧的講話不涉及公眾利益，質疑他浪費公帑。有一名記者嘗試在演講結束後提問，但廣播已遭中止。