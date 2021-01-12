鄭若驊民望續「墊司底」　評分跌至23.1分

政府問責團隊的民望全面下跌！最新的民意調查結果發現，3名司長的支持率淨值均錄得負分，其中被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊評分續「墊司底」，支持率淨值跌至負52個百分點，為2019年10月以來新低。

香港民意研究所今日(12日)公布調查結果，於本月4至8日訪問1,000名市民。結果發現政務司司長張建宗的評分為30.7分，支持率淨值是負29個百分點；財政司司長陳茂波評分下跌1.7分至33.6分，為2020年5月以來新低，支持率淨值為負14個百分點；律政司司長鄭若驊的評分下跌0.1分至23.1分，為2020年11月以來新低。而支持率淨值下跌2個百分點至負52個百分點，為2019年10月以來新低，在司長中評分最低。

特首林鄭月娥的評分亦下跌0.7分至29分，是2020年10月以來新低，另有44%市民給予她零分；支持率及反對率分別是19%及72%；支持率淨值下跌3個百分點至負54個百分點，為2020年10月以來新低。

問責局長的民望方面，食物及衞生局局長陳肇始的支持率淨值跌幅最大，下跌18個百分點至負20個百分點，為2020年8月以來新低，分數在局長中「排尾4」。教育局局長楊潤雄的支持率淨值是最低，下跌3個百分點至負42個百分點，為2020年8月以來新低。