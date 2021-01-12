葉劉倡人大釋法禁港人雙重國籍　一中原則下台灣不適用

英國去年宣布放寬英國國民(海外)護照(BNO)持有人移居當地條件，港人本月底起就可申請留英計劃「5+1」方案。不過身兼行政會議成員的議員葉劉淑儀連日來公開發表言論，建議中央出手處理港人持雙重國籍問題。她今日(12日)在電台節目上指，全國人大常委會有需要就在港執行的《中國國籍法》第9條進行釋法，又認為若港人寧願「辛苦坐6年移民監」，證明他們不想做中國人。

葉劉指自《港區國安法》實施後，外國「趁火打劫」叫港人移居外地以吸納資金。她建議中央於香港嚴格執行《中國國籍法》第9條，即列明定居外國、自願加入或取得外國國籍的中國公民，自動喪失中國籍，並為此釋法。

她指今次所建議的做法是顯示對英國的反制態度，認為當英方推出相關方案時，亦是時候處理雙重國籍問題。不過，她指港人因申請移居海外而失去中國籍並非合適做法，因他們或未適應當地生活而回流香港，建議只有港人於外國入籍時才會自動喪失中國籍。她又強調有關說法只屬個人意見，而釋法不會影響現在持有外國護照的人士。

葉劉又說，不能評論中央會否只針對英方，但她個人認為公平起見，有關制度應涵蓋所有持雙重國籍港人。至於港人移居台灣會否受影響？她指基於「一個中國」原則，即使港人移民到台灣都不會失去中國籍。