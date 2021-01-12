政Whats噏：疫下開會形式現分歧 灣仔區會又再流會

灣仔區議會今日(12日)召開第9次大會，會議原定下晝2點半開始，主席楊雪盈見開會時間已屆，但仍未夠法定人數，於是叫秘書同工作人員，致電無請假嘅議員是否前赴會場。而事前楊接獲區議員黃宏泰通知，指疫情嚴峻，因此缺席今日會議。楊就拒絕黃嘅缺席申請，話區議員只能以身體不適為由告假。15分鐘後，楊見會議只得5個區議員出席，法定人數不足，無奈宣布流會，楊對區議會連續兩次流會感到失望同遺憾，認為一眾區議員作為民選代表，理應履行議員職責。

副主席麥景星對灣仔民政處唔作出支援以及安排政府官員出席會議感到遺憾。麥話疫情爆發以嚟，好多政府部門已採用視像舉行遙距會議，反問點解連區議會開會嘅基本要求都唔能夠配合，麥批評政府同民政處過去經常拉隊離場，先至係導致區議會失效嘅一方，麥希望民政處下周四(21日)能支援同配合區議會，安排政府官員出席會議。

區議員陳鈺琳對流會表示可惜，並舉例指立法會公務員及資助機構員工事務委員會、環境、福利事務委員會等過去曾以視像形式舉行會議，佢本人亦曾經出席社會福利署舉行嘅東區及灣仔區安老服務協調委員會嘅視像會議，認為政府部門並非無能力透過視像形式舉行區議會。

缺席嘅區議員究竟去左邊度呢？流會後大約15分鐘，區議員梁柏堅上載相片到社交平台，原來佢同另外3位區議員張嘉莉、邱汶珊、李永財，去咗民政事務總署遞交抗議信，要求民政處喺做好防疫措施嘅前提下舉行區議會會議，或者好似其他政府部門一樣舉行視像會議，並統籌各政府部門出席，畀區議員能夠有效執行職務。