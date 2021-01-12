調查：香港營商景氣大幅落後大灣區城市　失業率破7%才見頂

香港貿易發展局與渣打銀行公布「大灣區營商景氣指數」結果，反映商業活動「現狀」的營商指數從去年第3季的42.4，攀升至第4季的50.2，超過50中界線，預計今年第1季經濟增長將回歸正軌。渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，該行大致維持本港失業率升破7%之後才見頂的預測，需視乎本土的疫情控制及疫苗是否有效。

雖然具前瞻性的「預期」指數由56.2，降至54.1，惟仍處於擴張區間，表明中國已走過疫情後經濟復甦曲線最陡峭的部分，預計今年的整體國內生產總值(GDP)增速將從去年的2.3%，提高到8%。當中，香港經營「現狀指數」為34.9，「預期指數」為38.3，兩者均大幅低過其他區內城市。

香港貿易發展局研究總監關家明解釋，香港經濟結構在11個灣區城市中較為開放，對外接觸頻密，即使內部疫情管控嚴格，亦免不了海外輸入疫情的問題，其中航空及貿易展覽業等的影響最大，預計本港重要行業未來情況仍相對滯後，惟待外圍因素改善後，預計會有強勁反彈。

另外，主題調查顯示，受訪者計劃在今年再次提升加薪幅度，相對於全球市場將更多依託境內市場，擴大在大灣區大型內地城市的營運。受訪者還預計，相較中國的其他經濟區，大灣區能繼續維持競爭優勢，但表示在人才素質領域仍有改善空間。