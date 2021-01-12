港府日驗百個冷凍食品樣本　議員批化驗結果等2日影響生意

因應內地不時驗出冷凍食品包裝有新冠病毒，港府近月起亦抽驗進口冷凍食品及其包裝，立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（12日）透過Zoom舉行非正式視像會議，食環署指每日抽驗100個冷凍食品樣本，營運商須等化驗結果才可將貨品出售市場，未來會考慮提高高風險地區進口冷凍食品的抽樣次數。有議員批評措施擾民，業界要將進口凍肉放在凍倉等候2日的化驗結果，影響成本及出售。

議員陳恒鑌指，近日有凍肉商反映，當局實施新措施後，均要通知食環署並獲批後才准出售，但凍肉拆櫃後有出售時限，若要入凍倉等候化驗結果，會令成本提升，又指普通食品供應商的貨品本身無須入凍倉已可拆櫃出售，有關措施對營運商有一定困難。

食物安全中心食物安全專員徐樂堅表示，並非所有進口貨品都須檢測病毒，無須檢測的營運商可直接將貨品出售市場。食環署現時會為海陸進口食品在凍倉取樣，空運食物則在空運倉取樣，這些被抽驗的食品均須有結果才可出售，而凍倉亦要消毒後才可儲存食品。他又指未來會與業界商討，提高高風險地區進口冷凍食品的抽樣次數。

不少議員關注鼠患問題，議員柯創盛表示，鼠患令本港民不聊生，惟食環署多年來用守舊方法滅鼠，成效不彰，又批評單靠食環署滅鼠根本不夠人手，應加強部門協作。食環署署長劉利群表示，署方高度重視鼠患問題，已圈定3個重點地方加強滅鼠，包括街市、後巷及公屋，街市已展開密集式每日大清洗行動，亦會將行動擴展更多街市；加強清理及檢控後巷食肆的廚餘問題；公屋方面亦會加強垃圾房及食肆範圍滅鼠行動。

劉又重申食環署已試用新鼠夾捕鼠，認為效果良好，會大量應用；食環署亦正嘗試投放多種鼠餌取代單一鼠餌去捉老鼠。

此外，港府早前推出一次性的5,000港元資助計劃，鼓勵街市檔戶使用非接觸式付款，減少播毒風險。劉利群表示，有關計劃申請期上月已完結，合共接獲約3,500個申請，除了食環署街市，房委會街市亦有同樣安排，據知收到約500個申請。