民研協助民主派初選被搜查　鍾庭耀要求警方發還檢走文件

民主派早前發起「35+」初選投票，55名民主派涉違反《港區國安法》被捕，警方亦曾到負責設計初選系統的香港民意研究所（民研）調查，搜查其位於黃竹坑及灣仔的辦公室。民研主席鍾庭耀認為警方檢走的大量文件均與案件無關，已與律師團隊商討，並向律政司發信，要求將研究所的文件界定為新聞材料，保障民調涉及的個人資料。

鍾同時要求警方盡快發還與調查無關的案件，若然有需要扣起部分文件作調查，則希望警方可發還文件的複本，令研究所的工作得以順暢進行。鍾指警方亦有到他的住所搜查，期間有搜查文件，最終則檢走他的手機，惟他認為手機資料亦與案件無關。

鍾指自己一直星光明磊落，做的所有事均是奉公守法，而進行近30年的民研工作亦一直是合法合理，不認為有違法的地方，強調會繼續進行有關工作。

實際上，研究所副行政總裁鍾劍華早前亦曾到灣仔警察總部協助調查，惟他強調已完全銷毀逾60萬名初選投票市民的個人資料，而警方亦曾到其元朗寓所搜查。

民主派發起「35+」初選，計劃奪取立法會逾半數議席，以圖透過否決《財政預算案》等方式癱瘓政府運作。