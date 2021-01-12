大學生涉藏汽油彈判無罪　另兩人管有雷射筆罪成還押

前年11月11日市民發起「大三罷」，警方當晚在屯門驅散示威者時截查3名青年，指他們分別管有汽油彈和雷射筆，3人各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（12日）在屯門法院裁決，其中被指管有汽油彈的被告獲判無罪，至於餘下兩名分被指管有雷射筆的被告則罪成，兩人還押至1月29日判刑，期間索取背景、更生中心和勞教中心等報告。

3名被告依次為22歲大學男生李麒麟、26歲售貨員譚俊賢和20歲男生甄振嵐。李被控於2019年11月11日，在屯門青賢街一個露天停車場，攜有2樽汽油彈；譚和魏則被指在同日同地，各管有一個能發出雷射光束的裝置。

裁判官王證瑜裁決指，警員李文軒供稱自己是首個打開首被告背囊的警員，惟警方的片段顯示，李在搜查背囊前，背囊其實已經開了，法庭對背囊被搜查前發生了甚麼事存有疑問。此外，就警方送往化驗所檢驗的汽油彈，裁判官也質疑未必是現場取的汽油彈，故縱然首被告逃跑兼拋走背囊的行為可疑，仍裁定他罪名不成立。

至於餘下兩名被告，裁判官信納他們管有的雷射筆在一定距離下可對眼睛造成傷害，加上他們被捕場所，與較早前發生示威的地方相近，故法庭裁定他們有意圖參與示威，並在示威中使用涉案雷射筆，故裁定兩人罪成。